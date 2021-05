Nordsjælland var lykkelige for oprykningen, men nu skal det være slut med at være elevatorhold mellem liga og 1. division. Nordsjælland vil etablere sig i top otte, og klubben forsøger med en aktieudvidelse at ruste sig til fremtiden. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Nordsjælland vil være folkets klub

Sport Nordsjælland - 29. maj 2021 kl. 18:40 Af René Larsen Kontakt redaktionen

»FC Nordsjælland er ejet af nogle egyptere, FC Helsingør af nogle amerikanere, Rungsted ishockey er ejet af rigmanden Lars Seier, men vi prøver at gå en anden vej. Vi vil gerne være folkets klub, siger direktøren i Nordsjælland Håndbold«, Hans Peter Dueholm.

Den nyoprykkede ligaklub er således ikke på udkig efter en rig onkel, der kan løse alle fremtidige økonomiske besværligheder. I stedet er Nordsjælland Håndbold i øjeblikket ud for at finde små-aktionærer, der vil støtte op omkring håndboldklubben efter devisen, at hvis man også er ejer af klubben, så støtter man også mere helhjertet op.

- Vi håber, at der sidder en 400-500 håndbold-interesserede derude, der gerne vil være med, siger direktøren, der selv foretrækker selv den mere uhøjtidelige titel, kassemester, ikke mindst fordi der er tale om ulønnet frivilligt arbejde med at drive en professionel håndboldklub.

Nordsjælland Håndbold udbyder derfor frem til udgangen af juni for to millioner kroner B-aktier til kurs 150. Det kan i sidste ende indbringe klubben op mod tre millioner kroner. Beløbet skal stå indefrosset som ansvarlig egenkapital.

- Har du 1 million kroner i egenkapital, så må du ifølge Dansk Håndbold Forbunds regler skrive kontrakter for 2,8 millioner kroner. Er egenkapitalen 2 millioner kroner, så må du skrive kontrakter for 5,6 millioner kroner, forklarer kassemesteren og uddyber:

- Vi vil aldrig kunne øge vores egenkapital til de højder gennem den almindelige drift. De penge, som vi får ind gennem sponsorater og partneraftaler, bliver jo brugt på holdet hver en krone. Derfor går vi denne vej, siger Hans Peter Dueholm.

Nordsjælland Håndbold har på et par uger tegnet aktier for lidt over 700.000 kroner.

- Det kommer dryppende lidt stille og roligt hele tiden, siger Hans Peter Dueholm og fortsætter:

- Jeg er optimistisk. Jeg tror på, at vi nok skal nå det. I dag er vi eksempelvis til stede på Axeltorv i Helsingør til et arrangement med streethåndbold med spillere fra ligatruppen. Det skulle gerne være med til at gøre reklame for vores projekt.

Nordsjælland Håndbold har gennem de seneste fem-ti år ligget i 12-16 stykker i Danmark. Det har betydet, at klubben tre gange har været nede og vende i 1. division for året efter at rykke direkte op i håndboldligaen igen. Sådan er status også i år. Efter sommerferien er Nordsjælland tilbage i Håndboldligaen, men denne gang er det er med en målsætning om at rykke op i hierarkiet og etablere sig i den danske top otte.

- Det er vores ambition på sigt, siger Hans Peter Dueholm og fortsætter:

- Skulle vi gå hen og få en hovedsponsor, så har vi jo hidtil ikke gå ud og skrive flere eller større kontrakter. Der har vi været bundet af størrelsen på vores egenkapital. Vi får flere muligheder, hvis vi løfter vores egenkapital. Det er en del af strategien, siger Hans Peter Dueholm.

Klubben prøver ikke at bilde aktionærerne ind, at en Nordsjælland-aktie er et guldrandet investeringsobjekt. Man skal hverken forvente stort afkast, kursgevinster eller afgørende indflydelse. Der er tale om en B-aktie, hvor de bestemmende A-aktier ligger trygt i hænderne på de tre moderklubber Team Helsinge, Hillerød HK og Helsingør.

- Køberne er folk, der godt kan lide håndbold. Og de kommer ikke kun fra de tre hjembyer. Men vi ser også aktie-købere fra Frederikssund og Allerød og alle andre steder i hele Nordsjælland, siger Hans Peter Dueholm.