Nordsjælland vil have mere Nordsjælland

Nordsjælland Håndbold er kommet godt fra land med salget af folkeaktier og fik i går et rygstød fra Sparekassen Sjælland-Fyn. Målet er en endnu større lokal opbakning til et nordsjællandsk samlingspunkt.

Sport Nordsjælland - 06. maj 2021 kl. 06:21 Af Rudi Dalsgaard

Nordsjælland Håndbold er tilbage i Håndboldligaen, og det kræver flere økonomiske muskler. Derfor er klubben i fuld gang med at sælge folkeaktier og håber at ramme to millioner kroner.

Den ambition fik noget af hjælpende hånd i går, da Sparekassen Sjælland-Fyn valgte at købe folkeaktioner for 150.000 kroner samtidig med, at man har forlænget sit guldsponsorat i klubben med to år.

- Vi forlænger med to år, så I ved, at de næste to år, er vi med, og det er et forsøg på at skabe et mere stabilt fundament. Vi vil gerne tilkendegive vores støtte, og at håndbolden i Nordsjælland er et fyrtårn og kan gøres endnu stærkere, sagde sparekassedirektør Bruno Riis-Nielsen henvendt til Nordsjælland Håndbold, da parterne i går skrev under på aftalen i Royal Stage.

- Det har altid været et problem at skaffe penge her i området, og det, håber jeg, man kan få skubbet lidt til med det her.

Fik ikke eksponering Sparekassen har valgt at fortsætte, selv om man ikke lige frem fik valuta for pengene i den netop overståede sæson.

- Nordsjælland har haft svært ved at levere de ting, man normalt gerne vil have som sponsor på grund af corona-situationen, men det har ikke rokket ved vores tillid. For kigger vi ind i de værdier, vi mener et partnerskab med jer har, så forventer vi noget eksponering og netværksaktivitet. Det har vi ikke fået, og det kunne måske få nogle til at overveje vores aktivitet. Men sådan tænker vi slet ikke. Det skal ikke ødelægge vores engagement i Nordsjælland Håndbold, lød det fra Bruno Riis-Nielsen.

Samtidig bakkede sponsoren så op om folkekatierne med 150.000 kroner.

- Nordsjælland Håndbold er er regional satsning i hele Nordsjælland, og vi er selv dækket godt ind med filialer i Nordsjælland. Og jeg tror, det giver god mening at komme ud med nogle folkeaktier, for vi savner noget fællesskab i denne tid. Jeg håber, Nordsjælland får held med det, for jeg tror på, det er den rigtige vej at gå - at skabe noget opbakning. Og så håber vi, at der snart kan komme nogen på lægterne, sagde Brunoe Riis-Nielsen.

Formand i Nordsjælland Håndbold, Jørgen Simonsen, var naturligvis glad for opbakningen.

- Aktierne skal løbes lidt i gang, og der tror vi, det her kan være med til at få det til at lade sig gøre. Og vi takker for jeres tro på os, selv om det har været skrøbeligt det seneste år. Men selv om det har været skrøbeligt, så har vi formået at rykke op. Nu har vi chancen for at stabilisere os og blive oppe. For psyken holder altså ikke til mere nedrykning. Det er for hårdt. Så vi glæder os til et yderligere samarbejde, lød det fra formanden.

Lokalt projekt Han blev suppleret af »kassemester« i Nordsjælland Håndbold, Hans-Peter Dueholm, der gjorde status på salget af folkeaktier.

- Det er væsentligt for os, at vi er et lokalt brand. FC Helsingør er ejet af amerikanere, FC Nordsjælland af egyptere og Rungsted af en fra Schweiz. Vi er folkets sport. Der var tre millioner seere til VM-finalen. Det kan fodbold ikke præstere. Så håndbold er folkets sport, når det kommer til stykket, sagde Hans-Peter Dueholm.

- Vi er oppe omkring 200.000 efter de første dage (udover de 150.000 kroner fra Sparekassen Sjælland-Fyn, red.), vi har været i gang, og det har vi været godt tilfredse med. Vi har kørt nogle kampagner på sociale medier og følger op med flere - blandt andet videoer, der er direkte rettet mod vores moderklubber, så vi kan få alle på banen.

- Målet er at skaffe pengene, men også at få fælles platform i Nordsjælland. For mig er der kun to ting, man er fælles om i Nordsjælland - Nordsjællands Hospital og Nordsjælland Håndbold. Det skal vi have brandet endnu bedre.

Og så understregede han, at skulle man købe en folkeaktie, så er det ikke for at stikke dem i lommen på nye spillere.

- Det er ikke vigtigt at skaffe pengene til den kommende sæson på den måde. Men reglerne er, at man skal have en egenkapital på mindst en tredjedel af det, man bruger på løn til spillerne. Så skal lønsummen forøges med en million, skal der laves cirka 300.000 i egenkapital først. Så det her handler om at forberede sig til fremtiden, sagde han.

- Vi skal ikke bruge pengene til drift - men netop for at bygge denne her egenkapital. Vores drift går stort set i nul, og på den måde får man ikke opbygget en større egenkapital. For at få det skal man gøre noget ekstraordinært, og det er det, vi prøver at gøre her.

Udover at skaffe penge til en mere solid egenkapital, håber Nordsjælland Håndbold at finde en hovedsponsor, der kan være med til direkte at styrke det sportlige setup i klubben.