Nordsjælland Håndbolds træner Simon Dahl savnede lidt mere at skyde med fra bænken mod Skjern.

Send til din ven. X Artiklen: Nordsjælland-træner: Savnede bredde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nordsjælland-træner: Savnede bredde

Sport Nordsjælland - 07. september 2021 kl. 22:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det ville have været lidt af en overraskede med en udesejr over Skjern for Nordsjælland Håndbold, og den kom da heller ikke.

Læs også: Nordsjælland nedlagt i Skjern

Men Nordsjællands cheftræner Simon Dahl ærgrede sig alligevel over, at man ikke havde alle kræfter til rådighed, for det blev tydeligt efter pausen, at der manglede lidt ekstra skyts.

- Matias Campbell er ude med en knæskade, mens Nichlas Hald måtte blive hjemme på grund af sygdom - endda en helt almindelig influenza, som man næsten helt har glemt, man kan blive ramt af. Men havde vi haft dem med i dag, så havde vi haft lidt flere til at løfte nogle skud. Det blev lige tungt nok til sidst, og vi trak store veksler på Jesper Dahl, Kasper Kisum og Tobias Jørgensen, siger Simon Dahl.

Han var dog godt tilfreds med første halvleg, hvor Nordsjælland stadig havde kræfter i behold - og måske endda kunne have fået endnu mere ud af det.

- Vi fik afviklet spillet, som vi gerne vil og dækker godt om. Vi får kørt nogle lange angreb, der bearbejder deres forsvar godt. Så det var vi tilfredse med, siger Simon Dahl.

- Vi ved jo godt, at når vi får spillet med struktur og fart, så spiller vi rigtig godt. Det gør vi så også, og vi tillader os endda at brænde lidt for mange frie chancer, synes jeg.

- Skal man have noget med hjem fra Skjern, så skal man altså score på de muligheder.

Starten på anden halvleg blev skidt for Nordsjælland Håndbold, der pludselig havde svært ved at finde nogle gode løsninger på det jyske forsvarsspil.

En længere scoringspause gjorde livet surt for gæsterne, og derfra blev hullet for stort.

- Vi er ikke tæt på at vinde kampen. Men jeg synes, det er fair nok, at vi taber med tre. Vi får pyntet lidt på det til sidst, og det er også et meget godt billede på kampen, at Skjerne var mere i teten, mens vi skulle indhente dem, siger Simon Dahl.

- Vi har et par fri chancer i anden halvleg, som vi misser, og vi kæmper meget med det. Skjern kunne også godt se, at vi blev presset på mandskab, så det lagde meget fysik i tingene. Men vi havde også nogle unge, der kom ind og gjorde, præcis hvad de skulle. Så det var godt.

Nordsjælland Håndbold har nu spillet to kampe og venter altså stadig på sæsonens første sejr.

Næste forsøg på at hente den er allerede på lørdag, hvor Aalborg kommer på besøg, hvilket sand for dyden også bliver en stor opgave.