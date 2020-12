Nordsjælland tilbage på førstepladsen

Nordsjælland er tilbage på førstepladsen i mændenes 1. division, men uafgjort 26-26 på udebane mod HEI i Skæring Hallen fredag aften må alligevel anses som et misset skridt i oprykningskampen til ligaen. Det ene point er dog nok til at gå forbi Skive efter 11 spillerunder.

HEI hører til i den tunge ende af tabellen, men holdet er kendt for en stærk hjemmebane. Det kom også til udtryk i fredagens opgør mod Nordsjælland, hvor Jonas Hald Christensen åbnede scoringen for HEI, medens hans storebror Nichlas hos Nordsjælland fortsat sidder ude med en fingerskade.

Tobias Jørgensen fik med to mål i træk udlignet til 9-9, men HEI svarede igen med to mål og bevarede føringen halvlegen ud.

Nordsjælland synes ikke helt at have løst sine forsvarsproblemer. At lukke 15 mål ind i 1. halvleg er lidt i overkanten, og kun en scoring - kampens første fra topscorer Mathias Møller - fire sekunder før pausesignalet gjorde, at Nordsjælland kunne gå på banen til 2. halvleg med kun at være bagud med et enkelt mål.