Nordsjælland stødt af tronen

Sport Nordsjælland - 27. november 2020 kl. 21:19 Kontakt redaktionen

Af René Larsen

Nordsjælland Håndbold er stødt af tronen i mændenes 1. division. Det skete fredag aften, da Skive vandt topopgøret i Royal Stage i Hillerød 34-33 efter et medrivende drama.

Træner Simon Dahl havde på forhånd sagt, at en af nøglerne til opgøret var, at der skulle spilles med disciplin omtanke i angrebet, så man undgik, at Skive fik løbet kontra. Det lykkedes i vid udstrækning også.

Nordsjælland startede med flydende angrebsspil. Der blev stort set scoret i hvert eneste angreb. I starten var det især Mathias Møller, der høvlede den ind bag Jesper Sørensen i Skive-målet. Siden fulgte Tobias Jørgensen og Matias Campbell også rigtig godt op.

Midtvejs i 1. halvleg forsøgte cheftræner Simon Dahl sig også med 7-mod-6-spil, selv om det ordinære angreb indtil da havde fungeret fint. Det taktiske træk havde ikke helt den ønskede effekt. Skive fik score et par gange i tomt mål, inden Nordsjælland gik tilbage til en mere vanlig angrebsopstilling.

Men lige som Nordsjællands angrebsspil kørte som smurt i olie, så havde Skive også styr på offensiven, og det gjorde, at gæsterne nåede at bringe sig foran, medens Nordsjælland boksede med syv-mod-seks spillet og med at målmændene Marcus Holmén og Frederik Andersson fik gang i nogle redninger.

Dem var der for langt imellem, og mod slutningen af 1. halvleg var gæsterne tilmed ved at stikke af. Med tre mål på stribe gjorde Skive det til 20-16, inden Matias Campbell med en scoring på direkte på frikast kunne sende Nordsjælland til pause med noget positiv i bagagen.

Det tog Nordsjælland med sig ind i 2. halvleg. Med lidt rokeringer i forsvaret fik Marcus Holmén bedre arbejdsbetingelser i målet, og efter fem minutter udlignede Carl-Emil Haunstrup til 22-22.

Men på intet tidspunkt i 2. halvleg var Nordsjælland foran. Skive viste den styrke et tophold har, og da Emil Grønbech ved at sende bolden ned i tomt mål til 30-26, så det sort ud for Nordsjælland.

Men atter en gang kom Nordsjælland tilbage. Mathias Møller udlignede til 33-33, men selv om Skive havde Daniel Guldsmed udvist, så scorede Malte Justesen i undertal for Skive.

Dermed skulle Nordsjælland score for bare at få uafgjort. Her havde usikkerheden fat, og ingen turde rigtig tage ansvar. Det endte med en fløjafslutning fra Carl-Emil Haunstrup, men her reddede Jesper Sørensen for Skive.