Sport Nordsjælland - 22. december 2020 kl. 20:39 Af René Larsen

Nordsjælland slutter stærkt af

Nordsjælland Håndbold lægger maksimalt pres på rivalerne i mændenes 1. division. Tirsdag aften sejrede Nordsjælland 34-23 i Tønder, og holdet udbyggede dermed forspringet ned til Skive på andenpladsen med fem point.

Skive har ganske vist spillet to færre end Nordsjælland og kan bringe sig op i haserne igen. Men Nordsjælland har med sejre i de seneste fire kampe i træk gjort, hvad holdet selv kan gøre.

Tønder formåede i længden ikke at true Nordsjælland, selv om hjemmeholdet startede godt, da Benjamin Holm gjorde det til 3-1. Nordsjælland skulle lige finde sig til rette, og Tønder havde held med nogle returbolde.

Efter et kvarter begyndte Nordsjælland at trække fra. Fra 7-7 kom Nordsjælland på 12-8. Blandt andet fordi Mathias Møller ofte fik lov til at komme ind under tremeterbuen, hvor han kunne skyde rundt om kroppen på Tønder-forsvaret.

Tønder kæmpede for at hænge på. Thomas Clausen reducerede også til 12-14, men på mål af Mathias Møller og Kasper Kisum kunne Nordsjælland gå til pause med føring på fire mål, selv om Matias Campbell i samme periode blev ramt af en udvisning.

Forleden vandt Nordsjælland over Skovbakken, og her faldt den definitive afgørelse cirka ti minutter inde i 2. halvleg, og det var også nogenlunde her, at Tønder knækkede over. Fra stillingen 20-15 scorede Nordsjælland fire mål i træk, og dermed var det slut med spænding.

Nordsjælland investerede i det sidste kvarter fremtiden ved at give mere spilletid til dem, der normalt ikke får så meget igen. På den baggrund var det opløftende at se, at Nordsjælland formåede at øge forspringet til en sejr på 11 mål.

Til tirsdagens opgør var Nordsjælland igen uden målmanden Marcus Holmén, der har problemer med hoften. Frederik Andersson vogtede målet på upåklageligste vis, og i det sidste kvarter fik Hillerød HK's Mikkel Petersen også spilletid mellem stængerne. Han imponerede faktisk med en række rigtig store redninger.