FC Nordsjælland - her fra kampen mod FC Helsingør - slog fredag Viborg i en træningskamp forud for superligapremieren 4. februar mod Brøndby. Foto: Mads Hussing

Nordsjælland slog ny 1. divisionsklub

Det var en chancefattig 1. halvleg, hvor man godt kunne se, at Viborg satsede på at have styr på defensiven. Det udtalte den nye Viborg-træner Lars Friis inden kampen. Han har taget over i vinterpausen efter Jakob Neestrup, der blev hentet til FCK som assistenttræner.