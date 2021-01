Tobias Jørgensen og Nordsjælland starter 2021 lige så stærkt som 2020 sluttede. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Nordsjælland ryster rust, skidt og corona af sig

Sport Nordsjælland - 30. januar 2021 kl. 16:03 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Hvad der måtte have været af rust, skidt og corona, rystede Nordsjælland af sig i årets første kamp. Med en sejr på udebane 28-20 over HC Midtjylland ligger der nu en åben jysk motorvej foran Nordsjælland i retning mod oprykning til Håndboldligaen.

HC Midtjylland synes sat endegyldigt af i spillet om førstepladsen. Kun Skive har en chance for at spænde ben for et velsmurt Nordsjælland-mandskab, der har fundet melodien.

Nordsjælland fik ellers en svær start på opgøret i Herning. Andreas Nielsen og Tobias Jørgensen blev ramt af udvisninger lige efter hinanden, så Nordsjælland spillede fire minutter i undertal i starten af opgøret. Det udnyttede HC Midtjylland til at bringe sig på 3-0, medens Nordsjælland kæmpede for at få styr på angrebsspillet.

Carl-Erik Haunstrup brød forbandelsen efter otte minutter med en fløjscoring til 3-1, og det fik det krampagtige til at løsne sig.

Nordsjælland kom hurtigt tilbage, og på to mål i træk af Kasper Kisum kom gæsterne tilmed foran ved stillingen 4-3.

Nordsjælland havde godt fat i overtalsspillet. Her blev Anders Agger sat ind som ekstra streg i stedet for venstrebacken Kasper Kisum. De muligheder, det gav, udnyttede Nordsjælland effektivt de to første gange.

Men det kom - blandt andet ved at spille 7-6 - og her fik reserve-stregen Mikkel Palmer sat kraftigt aftryk på kampen. Han kastede sig energisk ind over stregen og skubbede en ripost fra målmand Nicolai Mortensen i nettet til 11-11. Og i halvlegens sidste sekund scorede han yderligere til pausestillingen 13-11 på indspil fra Tobias Jørgensen.

HC Midtjylland fortsatte i starten af 2. halvleg med at spille 7-mod-6, som hjemmeholdet i lange perioder gjorde i første halvleg. Men her gav det bagslag, da Nordsjælland to gange kunne sende bolden ned i tomt mål, og da Nichlas Hald efterfølgende også scorede en gang, så var Nordsjælland foran 17-12.

Det kom HC Midtjylland sig ikke rigtig over, selv om Rasmus Madsen i en periode fik holdt hjemmeholdet inde i opgøret med scoringer fra højre back. Men det ikke holdt ikke i længden over for et Nordsjælland med større bredde.

Der var mange til at byde ind. Carl-Emil Haunstrup scorede 100 procent på fløjen, Nichlas Hald lavede de afgørende mål fra højre back, Andreas Nielsen var skarp fra stregen, Marcus Holmén lå med høje procenter i målet, og sådan kunne man blive ved at notere plusser ud for hver enkelt. Det var en stor kamp hele vejen rundt, og den største udfordring for Nordsjælland bliver at holde snuden i sporet og bevare koncentrationen i de kommende kampe mod de mere upåagtede hold i rækken.