Nordsjælland presset op i en krog

Sport Nordsjælland - 04. marts 2020

Der skete alt det, der ikke måtte ske, og oven på weekendens håbefulde sejr over Ribe-Esbjerg blev Nordsjælland Håndbold onsdag aften slået hjem til start, som var det ludo, og nu hænger eksistensen i mændenes Håndboldliga atter i en tynd tråd.

At Nordsjælland selv tabte 29-26 i Skjern var i og for sig ikke katastrofalt. Der hører trods alt til sjældenhederne, at Nordsjælland henter noget med hjem derfra. Derimod var det helt uden for drejebogen, at KIF Kolding samtidig på udebane kunne udklassere Bjerringbro-Silkeborg.

Dermed skal Nordsjælland hente fire point på enten KIF Kolding eller Lemvig-Thyborøn i de sidste tre spillerunder for at undgå direkte nedrykning til 1. division.

Nordsjælland fik ellers en god start. Jesper Dahl åbnede med to mål i træk, fulgt op af yderligere to fra Tobias Jørgensen og et af Kasper Kisum, så Nordsjælland efter ti minutters spil var foran 5-2.

Føringen var først og fremmest skabt på stærkt forsvarsspil, men efterhånden fik Skjern åbnet op for Nordsjællands forsvar. Midt i halvleg fik Skjern kontakt igen, da Eivind Tangen gjorde det til 6-6.

Et par minutter senere bragte en anden norsk Skjern-spiller Bjarte Myrhol foran første gang i kampen ved stillingen 8-7, og det indvarslede strenge Nordsjælland-tider, selv om især Mathias Møller strittede godt imod.

Playmaker blev noteret for fem scoringer i 1. halvleg, men det forhindrede ikke Skjern i at gå til pause med en føring på tre mål til de cirka 3000 tilskueres udbredte tilfredshed.

Den føring magtede Nordsjælland ikke at hente i de sidste 30 spilleminutter. Mathias Møller reducerede to gange til en tomåls-føring ved stillingen 18-16 og 19-17, men gæsterne fik ikke bidt sig fast for alvor.

Midt i halvlegen lå stillingen længe på 25-22 til Skjern, men med otte minutter igen fik Skjerns Elvar Örn Jónsson sendt bolden ind bag Frederik Andersson i Nordsjælland-målet, og så stod skriften malet på væggen.