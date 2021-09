Carl-Emil Haunstrup - her fra en tidligere kamp - og Nordsjælland Håndbold måtte se sig slået i Skjern. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nordsjælland nedlagt i Skjern Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordsjælland nedlagt i Skjern

Sport Nordsjælland - 07. september 2021 kl. 20:16 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Nordsjælland Håndbold venter stadig på sin første sejr i retursæsonen til Håndboldligaen, efter det tirsdag aften blev til et nederlaget på 25-22 på udebane mod Skjern.

Nordsjælland lagde fra land med en scoring fra stregspilleren Hakan Sahin, men ellers var det som ventet hjemmeholdet, der tog fat i kampen og hurtigt tog teten.

Så da René Rasmussen sendte bolden videre til Lasse Uth, og han kunne score i kampens sjette minut, stod det pludselig 5-2 til Skjern.

Men Nordsjælland fik hurtigt rebet sejlene og kom bedre på plads rent defensivt, så Jimmie Andersen i målet kunne få bedre fat i de jyske afslutninger. To gange reddede han i duellen med Alfred Jönsson, og med 13:50 på uret, kunne Nordsjællands velspillende Kasper Kisum så udligne til 6-6 - og så var kampen tilbage, hvor den startede.

Lige ved pausen To mål fra Lasse Uth fik hjemmeholdet foran med to igen - 9-7 - men Kasper Kisum og Hakan Sahin fik i fællesskab bragt balance i regnskabet igen, og så fulgtes de to hold ellers ad til pausen, selv om Nordsjællands Tobias Jørgensen fik halvlegens sidste skudforsøg med et par sekunder tilbage på uret.

Starten på anden halvleg blev tung for begge mandskaber - minus de to målmænd, der i den grad meldte sig ind i kampen. Otte angreb i træk - fire til hver - endte uden scoringer, men til gengæld masser af fint målmandsspiler af både Nordsjællands Jimmi Andersen og Skjerns Christoffer Bonde.

Men der skulle jo gå hul på målscoringen igen, og da der gjorde det, var det hjemmeholdet, der førte nålen.

Fire scoringer i træk blev det til, efter Alfred Jönssons scoring til 16-12 i det 36. minut.

Nordsjællands Andreas Magaard fik stoppet blødningen, men det kunne ikke ændre indtrykket af et presset nordsjællandsk mandskab, og efter 8 minutter af anden halvleg måtte cheftræner Simon Dahl lægge timeoutkortet med 18-13 på måltavlen.

Lang scoringspause Den så ud til at hjælpe, for føringen blev holdt på de fem mål, og da Skjerns Jesper Konradssons sendte bolden i mål til 21-16, begyndte en ni minutter lang scoringspause for hjemmeholdet.

Det udnyttede Nordsjælland til at hive Skjern en smudle i land. Jeppe Cieslak gjorde det til 21-17, og Kasper Kisum fulgte op med en reducering til 21-18, inden Skjern-træner Claus Dalgaard-Hansen hev i bremsen og kaldte til timeout.

I den fik han givet de sidste instrukser til at lukke kampen, for hjemmeholdet scorede fire ubesvarede mål i træk - her af et i et tomt Nordsjælland-mål, da gæsterne forsøgte sig med at spille syv mod seks, og så var det ellers slut med troen på en sejr til gæsterne.

Thomas Kjærgaard fik lov at score de sidste to mål i kampen og pynte på resultatet til 25-22.