Nordsjælland lever i håbet

Sport Nordsjælland - 29. februar 2020 kl. 17:10 Af René Larsen

Nordsjælland lignede på ingen måde et bundhold lørdag eftermiddag i Helsinge Hallen. Her kunne det nedrykningstruede mandskab hente en vital sejr 29-24 over Ribe-Esbjerg.

Dermed fik Kristian Kristensen ikke den bedste debut som cheftræner for Ribe-Esbjerg, og mod slutningen trak han også - en hårdt dømt - udvisning for sin optræden på sidelinjen ved stillingen 26-22. Men det fik ikke afgørende betydning, for Ribe-Esbjerg spillede sig tilbage i opgøret ved at vinde perioden 2-0.

Helsinge Hallen sitrede. Nordsjælland er ikke så sejrsvante. Afgørelsen faldt først få minutter før tid, da Ribe-Esbjerg Mathias Jørgensen lobbede bolden over Frederik Andersson, men afslutningen tog stolpen og røg tilbage parallelt med mållinjen. På det efterfølgende angreb kæmpede Tobias Jørgensen sig energisk i gennem og gjorde det til 28-24, så var det hele afgjort efter en gennemført god indsats.

Nordsjælland havde fra start godt fat i forsvaret, og Frederik Andersson lå med høje redningsprocenter i målet.

Men det gjorde Tim Winkler i den modsatte ende af banen også. Ribe-Esbjerg-målmanden havde fem redninger i de første ti minutter fra fem forskellige Nordsjælland-spillere.

Det gjorde, at de to hold fulgtes pænt ad til 7-7, inden Jesper Dahl med to scoringer i træk fik givet Nordsjælland en to-målsføring.

Den holdt frem til 1. halvlegs sidste minut, hvor kampens dommere kom i centrum. Efter en mindre konference gav dommerparret Michael Søegaard og Thomas Nielsen et blåt kort til Ribe-Esbjergs Daniel Ingason for at ramme Nordsjællands Jesper Dahl hårdt og på ulovlig vis. Det blå kort giver lige som rødt spilleren marchordre for resten af kampen - men med efterfølgende mulighed for at få karantæne efter videogennemgang.

Det gav Carl-Emil Haunstrup muligheden for at gøre det til pausestillingen 14-11, og fløjkollega Frederik Iversen scorede 2. halvlegs første mål, og så var Nordsjælland pludselig foran med fire mål.

Den føring gav Nordsjælland ikke fra sig. Tættest på var sydvestjyderne, da Miha Zvizej gjorde det til 22-20.