Ian Marko Fog havde mange succesfyldte stunder med Nordsjælland. Her får han en krammer af formand Jørgen Simonsen. Foto: Kenn Thomsen

Nordsjælland-koryfæ stopper i Sydhavsøerne

For første gang som cheftræner stopper 48-årige Ian Marko Fog i utide. Han er blev løst fra sin kontrakt med 1. divisionsklubben Team Sydhavsøerne efter gensidig aftale.

Men tingene gik skævt. Playmaker Kristian Vukman blev korsbåndsskadet ugen inden turneringsstart, og sådan fortsatte uheldene med at regne ned over holdet.

Han føler, at han var endt i et dødvande, der ikke var til at komme ud af.