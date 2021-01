Nordsjælland klar til topbrag efter corona-chok

Nordsjælland Håndbold ser ud til at være sluppet billigt fra en corona-forskrækkelse med to udsatte kampe. Onsdag har samtlige spillere og trænere fået besked fra den anden test, og der er ikke konstateret yderligere smittetilfælde i truppen.

Tirsdag i sidste uge var Nordsjælland Håndbold på vej til kamp mod HC Odense, da målmanden Frederik Andersson i bussen på vej til Fyn fik besked om, at han var blevet konstateret positiv ved en test dagen forinden.

- Man er selvfølgelig noget bekymret. Det lyder jo til, at det er noget, der smitter voldsomt, men vi har været heldige, konstaterer Jørn Blom Hansen.

- Det er ikke den bedste forberedelse vi har. Det havde været dejligt, om vi kunne have haft en hel uges træning. Vi har trods alt ikke spillet en kamp siden 22. december, mens HC Midtjylland allerede har spillet fire kampe i år. Men sådan er vilkårene, konstaterer Jørn Blom Hansen.

Til lørdagens opgør er Frederik Andersson stadig en mulighed i Nordsjælland-målet, selv om han fik en positiv corona-test i sidste uge. Han kan uden risiko for at smitte andre træde ud af selvisolationen efter en uge, hvis han har haft to symptom-fri dage.