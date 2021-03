Se billedserie Foto: René Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nordsjælland i nedsmeltning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordsjælland i nedsmeltning

Sport Nordsjælland - 05. marts 2021 kl. 21:05 Kontakt redaktionen

Af René Larsen

Mens mørket faldt på udspillede dig sig mareridtsagtige scener i Bavnehøj Arena på Vesterbro. Efter ni sejre i træk snublede Nordsjælland mod Ajax, og det var på en alt andet end elegant måde, hvor man kan være rigtig bekymret for, hvorledes det skal gå i resten af sæsonen.

Medens Nordsjælland gjorde en skidt figur i Ajax med et nederlag 38-30, så sejrede den eneste rival til den direkte oprykning, Skive nemlig i Tønder, og dermed kan Skive gå forbi Nordsjælland på førstepladsen med en sejr i de to topklubbers indbyrdes møde senere på sæsonen i Skive.

Formkurven peger nedad for Nordsjælland. Senest var Nordsjælland heldige med at hive en sejr hjem over bundholdet HC Odense på et mål fem sekunder før tid.

Fredag aften blev Nordsjælland ydmygende blæst af banen af et Ajax-mandskab, der havde en forrygende fest.

Ajax havde det spændingsniveau, som Nordsjælland savnede. Efter ti minutter bragte Gustav Falholt hjemmeholdet foran 8-4.

Trods en timeout og et målmandsbytte, hvor Frederik Andersson afløste Marcus Holmén, samt et skfite til et 5:1-forsvar, så ændrede det ingenting.

Ajax scorede i hvert eneste angreb - man skule faktisk hen til til starten af 2. halvleg, inden Frederik Andersson i sit andet skifte på banen havde Nordsjællands første redning.

Det vidner om de forsvarsmæssige problemer, som Nordsjælland havde. Ingen ting virkede, og Nordsjælland tog frustrationerne med ned i den anden ende af banen, hvor angrebsspillet pludselig også savnede kvalitet.

Ajax-målmand Anders Ejlersen havde de redninger, som Nordsjælland savnede, og stod målmanden ikke i vejen, ja, så sendte gæsterne overaskende mange bolde helt forbi mål.

Det gjorde, at Ajax kunne gå til pause med en lammende føring 23-14.

Der skulle noget ekstraordinært til for at bringe Nordsjælland tilbage i opgøret. Tobias Jørgensen hev sine holdkammerater frem, men atter blev de mange afbrændere kostbare. Bedst illustreret ved at Jeppe Cieslak havde en friløber til at bringe Nordsjælland på 25-20 i 2. halvleg. Men han brændte på Ejlersen og blev efterfølgende erstattet af Tobias Rasmussen, der i angrebet efter også brændte på Ajax-målmanden. I stedet scorede Ajax fire mål i træk, så var det hele overstået.