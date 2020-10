Nordsjælland holder kursen

Se billedserie Foto: René Larsen

Nordsjælland - 26. oktober 2020 kl. 21:18 Af René Larsen

Otte af otte. Nordsjælland Håndbold holder kursen i retning af hurtig tilbagevenden til Håndboldligaen. Mandag aften sejrede Nordsjælland 33-30 over Ajax i mændenes 1. division.

Der blev hevet voldsomt i elastikken kampen igennem. Nordsjælland var ganske vist på intet tidspunkt bagud i opgøret, men hver gang at publikum håbede, at hullet var slået, så formåede Ajax at hive sig tilbage i opgøret.

Det var ikke mindst den tidligere Nordsjælland-playmaker Oliver Roepstorffs fortjeneste. Han gjorde dit for at bevise, at det var en fejl, at Nordsjælland for et par år siden ikke forlængede kontrakten og lod ham gå til Ajax, hvor han har udviklet sig gunstigt. Han var eminent skydende, det hurtige fodskifte er intakt og blikket for medspillerne styrket.

Også en anden tidligere Nordsjælland-spiller Nichlas Poulsen viste sig flot frem, men han skulle også få en afgørende rolle, da han ved stillingen 31-29 til Nordsjælland misbrugte et straffekast på Frederik Andersson.

På det tidspunkt var Nordsjælland nemlig rystet. Tidligere i kampen havde Tobias Jørgensen fået direkte rødt kort for at stoppe Rasmus Graffe på ulovlig vis. I slutfasen blev også Andreas Nielsen diskvalificeret med sin tredje udvisning samtidig med, at dommerparret Teodor Mygind og Troels Kure til Nordsjællands-lejrens vantro dømte et straffekast.

Men da Andersson reddede straffekastet og Matias Campbell efterfølgende øgede til 32-29 knækkede opgøret omsider over.