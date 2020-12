Nordsjælland håber på omkamp

- Vi håber på, at vi får en omkamp, siger sportschef Jørn Blom Hansen om Nordsjællands bevæggrunde for protest-sagen.

- Man kan jo diskutere, om det er kampafgørende, at en scoring bliver annulleret i det 38. minut. Men vi argumenterer for, at et mål er et mål, og at det er afgørende, når kampen ender uafgjort, siger sportschefen.