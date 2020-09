Foto: René Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nordsjælland håber på +1000 tilskuere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordsjælland håber på +1000 tilskuere

Sport Nordsjælland - 02. september 2020 kl. 16:54 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndboldsæsonen står for døren, men ind til videre gælder de gamle corona-regler, der siger, at der højest må være 500 tilskuere i hallen. Det er et loft, der blandt andre rammer Nordsjælland Håndbold, der i sidste sæson havde op mod 1400 tilskuere i gennemsnit til ligakampene.

Men der er sandsynligvis en opblødning undervejs, og det vil ikke mindst glæde Nordsjælland Håndbolds kassemester, Hans Peter Dueholm.

- Det vil være en kæmpe lettelse, siger Hans Peter Dueholm.

Der er dog ikke meldt noget officielt ud.

- Vi har ikke fået det bekræftet, men mine venner fra Mors-Thy siger, at vi får to-tredjedele åbent. Bliver der kun åbnet for 2x500 tilskuere, så lever vi også med det, siger Hans Peter Dueholm.

Nordsjælland spiller sædvanligvis dets hjemmekampe i tre forskellige arenaer. Kapaciteten er under normale omstændigheder 3000 i Royal Stage i Hillerød, 2400 i Helsingør Hallen og knap 1500 tilskuere i Helsinge Hallen.

Med corona-restriktioner skal tilskuerne fordeles på særskilte afsnit med afstand mellem sæderne. De regler er lettest at håndhæve i Hillerød og Helsingør.

- Det giver os en masse ekstraarbejde, men det betyder også, at vi kan leve op til vores forpligtelser over for vores samarbejdspartnere. Vi kan levere billetter til vores sponsorer og moderklubberne, siger Hans Peter Dueholm og fortsætter:

- Vores produkt bliver også meget anderledes og bedre, når vi ikke skal tænke over, at vi kun må lukke 500 tilskuere ind. Det giver en anden oplevelse, og der er heller ikke meget ved at gå og sætte reklamer op, når der kun er 500 tilskuere i hallen og de 250 sidder på den ene side.

Kan Nordsjælland Håndbold få lukket det ønskede antal tilskuere ind i hallerne, så er der også en god chance for at kunne holde skindet på næsen rent økonomisk.

- Enkelte sponsorer er allerede stoppet. Det drejer sig måske om 300-400.000 kroner, men det er de langsigtede virkninger, som vi frygter. Den sponsor, der i år lægger 250.000 kroner, hvor er han næste år, hvis ikke vi kan levere varen. Det er afgørende, at vi kan fremvise et godt produkt, siger Hans Peter Dueholm.

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned i marts, så skete det få dage før, at Nordsjælland havde planlagt at afvikle dets årlige kilometerjagt. Det er et muntert socialt arrangement, hvor der cykles penge ind til håndboldklubben.

- Sidste år var det er arrangement, der indbragte over 700.000 kroner. Det er rigtig skidt, at vi ikke har fået det gennemført i år. Det er rigtig mange penge, som det drejer sig om, men vi prøver, om vi ikke kan få det gennemført på en anden måde, siger Hans Peter Dueholm.

Nordsjælland Håndbold spiller første kamp i mændenes 1. division på lørdag. Da gælder det en udekamp mod HØJ i Jyllinge Hallen.