Nordsjælland fik store klø

Nordsjælland - 29. august 2020

Af René Larsen

Nordsjælland Håndbold kæmpede en brav kamp ved skrivebordet for at bevare pladsen i ligaen, da turneringen blev afbrudt i utide i sidste sæson. Men lige meget hjalp. Klubben måtte ned i 1. division, og lørdag eftermiddag var der ikke meget at indvende mod den afgørelse.

Nordsjælland tabte pokal-ottendedelsfinalen mod ligamandskabet Mors-Thy. Det er til at leve med, men hvad værre var, at der var klasseforskel på de to mandskaber. Nordsjælland var ikke for alvor i nærheden af at true gæsterne, der sejrede 35-26.

På intet tidspunkt var Nordsjælland foran i opgøret. Nordsjælland hang ganske vist på til stillingen 5-5 - blandt andet takket være tre mål af sidste sæsons topscorer Kasper Kisum, der ikke virkede plaget af den hofteskade, der ellers har generet i opstarten.

Men Nordsjælland kom til kort over for det fysisk stærkere Mors-Thy-forsvar. Det gav Mors-Thy en håndfuld kontraløb, som sikkert blev eksekveret, så Marcus Holmen efter ti minutter måtte lade sig udskifte med Frederik Andersson i Nordsjælland-målet.

Det ændrede dog ikke afgørende på noget. Mors-Thy kom foran 9-5, inden Nordsjælland blomstrede en smule op. Carl-Emil Haunstrup var sikker i sine afslutninger og fik reduceret til 8-9, og mod slutningen af 1. halvleg kunne fløjkollega i den modsatte side have reduceret til 11-12 i en kontra. Men hans afslutning ramte stolpen, og så kunne Mors-Thy i det efterfølgende angreb i stedet gøre det til 10-13. I stedet for at være bagud med et mål, så var Nordsjælland det pludselig igen med tre, og i minutterne op til pause blev forspringet udbygget til fem mål.

Det var trods alt ikke værre, end det kunne hentes igen. Men ikke når man starter 2. halvleg så ringe som Nordsjælland gjorde. Det var helt skidt. Mors-Thy scorede halvlegens første tre mål.

Så var det hele nærmest afgjort, og efter lidt over seks minutters spil måtte Nordsjælland tage time out efter at have tabt perioden 7-1.

Resten af kampen blev lidt af en træningsøvelse. Det har Nordsjælland så også rigelig brug for, inden premieren på 1. division den kommende fredag på udebane mod HØJ i Jyllinge.