Anders Agger skal trække et stort læs, medens Andreas Nielsen er ude med en skade. Foto: René Larsen

Nordsjælland efterlod ingen tvivl

Nordsjælland var ikke længe om at få sat skabet på plads i lørdagens top-mod-bund møde i Nyborg. Nordsjælland vandt komfortabelt 33-21 i en kamp, der hurtigt så ud til at være afgjort.

Nordsjælland nåede at bringe sig foran 5-0 og 8-1, inden stormløbet mod Nyborgs mål løjede lidt af.

SUS Nyborg scorede 1. halvlegs to sidste mål og de to første i 2. halvleg. Så var Nordsjælland kun foran 15-12, men fynboerne fik trods alt ikke særlig længe lov til at føle sig inde i opgøret. Med fire mål i træk fra stillingen 21-17 til 25-17 var der definitivt lagt låg på, i en kamp hvor Nordsjælland måtte se bort fra anfører Andreas Nielsen og Nichlas Hald Christensen. Begge har pådraget sig skader i den forrige kamp mod HC Midtjylland og risikerer længerevarende pause.