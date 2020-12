Nordsjælland buldrer derudaf

Der aflyses kampe på stribe i mændenes 1. division håndbold. Nogle hold er ramt af corona - andre er ikke begejstret for risikoen for at få det. Men Nordsjælland Håndbold holder snuden i sporet. Topholdet er indtil videre gået fri, og Nordsjælland udnytter dets øjeblikkelige form til at skabe yderligere afstand til forfølgerne.