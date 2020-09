Nordsjælland alene i front

Men ellers var der ikke meget tophold over Nordsjælland. Hjemmeholdet måtte kæmpe hårdt for sejren mod Odense, der ellers har tabt dets tre første kampe.

Det var Tobias Jørgensen mand for - men han var tidligt i opgøret handicappet af at have fået to hårdt dømte udvisninger. Derfor blev spilletiden skarpt afmålt, men med ham som indpisker og afslutter kunne Nordsjælland trods alt gå til pause med en tremålsføring.