Nordsjælland: Vi har holdet nu, der kan vinde 1. division

Nordsjælland Håndbold har fremsendt et kontraktforslag til holdets topscorer i den forgangne sæson, Kasper Kisum, og det er læst og modtaget af spillerens agent. Men Nordsjælland er også indstillet på, at der kan gå noget tid, inden Kisum vender tilbage med et svar.