Nordsjælland Håndbold rykker ud

Udvalget for Professionel Håndbold har besluttet, at den øjeblikkelige stilling i mændenes og kvindernes liga fastfryses og turneringen afsluttes.

Det betyder, at Aalborg kåres som dansk mester hos herrerne, mens Nordsjælland Håndbold på en sidsteplads rykker ud, selv om klubben med to spillerunder igen af grundspillet havde en chance for at spille sig fri af sidstepladsen.

- Vi er ærgerlige over, at vi er landet, hvor vi er, fordi vi stadig havde muligheden for at spille os til ikke at rykke direkte ned. Vi havde tænkt os at kæmpe til det sidste, siger sportschef i Nordsjælland Håndbold, Jørn Blom Hansen.