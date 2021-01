Nordsjælland Håndbold holder vejret. Håber smitten ikke har bredt sig

Det er lidt nervepirrende dage for Nordsjælland Håndbold. Topholdet i 1. division håber, at corona-smitten ikke har spredt sig i truppen efter at målmanden Frederik Andersson fik beskeden om, at han var testet positiv, medens han sad i bussen sammen med holdkammeraterne på vej til opgøret mod HC Odense.