Nordsjælland Håndbold holder skindet på næsen

Sport Nordsjælland - 14. november 2020 kl. 11:08 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Det er en hård tid. Kassen er tømt mange steder, men Nordsjælland Håndbold kunne i denne uge på klubbens generalforsamling præsentere et overskud på 53.000 kroner. Det er til trods for, at regnskabet dækker en periode fra den 1. juli 2019 til 30. juni 2020, hvor turneringen blev afbrudt på grund af corona og Nordsjælland samtidig tvangsnedrykket til 1. division.

- Vi er mægtig glade for, at vi kommer ud med et lille overskud, siger næstformand og sportschef, Jørn Blom Hansen og fortsætter:

- Det betyder jo, at vi ikke skal tære på vores egenkapital og at vi fortsat kan skrive kontrakter med spillerne.

At der er sorte tal på bundlinjen skyldes dog udelukkende, at klubben har modtaget lønkompensation fra Staten under corona-nedlukningen, lige som sponsor-samarbejdet med Royal Stage har løftet indtægtsniveauet.

- Det har holdt os oven vande. Ellers havde vi ikke været, hvor vi er, konstaterer Jørn Blom Hansen.

Ser frem til at spille igen Lige nu glæder Nordsjælland Håndbold sig over, at det er lykkedes at få gang i 1. division igen. Efter et par ugers ufrivillig corona-nedlukning er det tilladt at spille håndbold igen i 1. division. Rækken er anerkendt som professionel idræt, og Nordsjælland starter fredag i den kommende uge med et interessant opgør på udebane i Maribo mod Team Sydhavsøerne, hvor klubbens tidligere cheftræner gennem seks år, Ian Marko Fog, nu huserer.

- Det bliver en spændende kamp at starte op med. Vi vil selvfølgelig gerne vinde alle kampe, men denne her er særlig vigtig. Det er ingen grund til at give Ian håneretten, siger sportschefen.

I den periode hvor 1. division har været lukket ned, skulle Nordsjælland have spillet to kampe mod henholdsvis TM Tønder og Grindsted. De kampe skal genplaceres og spilles inden jul.

- Vi har fundet en dato for opgøret mod Tønder. Det spilles den 22. december. Derimod kæmper vi lidt med kampen mod Grindsted. Vi har ingen ledige weekender inden jul, og da Grindsted er amatørhold kan vi ikke bare placere kampen på en hverdagsaften, siger Jørn Blom Hansen.

På torsdagens generalforsamling blev Thomas Birk og Søren Petersen valgt som nye til bestyrelsen, der desuden består af formand Jørgen Simonsen, Jørn Blom Hansen, Hans Peter Dueholm og Thomas Elong.