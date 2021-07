Nordsjælland Håndbold har valgt: Halv hjemmebane i Hillerød

- Helsinge har den mindste hal, og det er årsagen til at vi i den kommende sæson spiller færre liga-kampe her. Hallen er der ikke noget i vejen med. Faktisk er det måske den, det er bedst at skabe en god intensitet og stemning i til de mindre kampe, og vi prøver at kompensere ved at placere flere U17 og U19-kampe her, siger Hans Peter Dueholm.