Cheftræner Simon Dahl og resten af Nordsjælland Håndbold håber, at der kan komme flere end 500 personer ind til kampene. Foto: Kenn Thomsen

Nordsjælland Håndbold håber på 1000 tilskuere

Efter at have 1700 tilskuere i gennemsnit til de sidste fem kampe, så føler Nordsjælland Håndbold sig slået tilbage til start med coronareglerne.

Maksimalt 500 personer i hallen. Det er virkeligheden for Nordsjælland Håndbold, der i de sidste fem kampe i Håndboldligaen havde omkring 1.700 tilskuere per kamp.

De 500 personer inkluderer endda spillere, ledere, dommere, officials, presse, hjælpere - og derefter kan der så komme et antal tilskuere ind.

- Vi er nødt til at lave en hård prioritering - men arbejder også på om vi kan få lov at fordoble tallet, siger kassemester i Nordsjælland Håndbold H.P. Dueholm, som har fået opgaven med at lægge puslespillet.