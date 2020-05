Nordmand er taget hjem

Nordsjælland Håndbold troede for et år siden, at klubben havde gjort et scoop, da den landede en aftale med stortalentet Fabian Sandven. Nordmanden havde netop fået sin debut på det norske A-landshold, og fremtiden tegnede lysende.

21-årige Fabian Sandven (22 år søndag, red) startede også lovende. I sin debut i den danske Håndboldliga scorede han syv mål for Nordsjælland i opgøret mod Århus, men derfra gik det skævt, og nu er parterne blevet enige om at ophæve samarbejdet.

Han ærgrer sig over, at Nordsjælland ikke fik mere ud af nordmandens åbenlyse talent.

- For det første undervurderede vi nok, hvor svært det i virkeligheden er at flytte fra Oslo til Danmark mutters alene. Man tror jo, at det nemt, når man stort set kan snakke sproget. Men sådan gik det ikke helt. Træningsmæssigt var han måske heller ikke det sted efter sommerferien, som vi havde håbet. Det har vi set før med andre spillere ude fra, at de ikke er lige så skarpe som vores egne, når de møder op til første træningsstart, og så hjalp det absolut heller ikke, at Fabian hurtigt brækkede sin ene tommelfinger, siger Jørn Blom Hansen.