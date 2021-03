FC Nordsjælland og Peter Vindahl Jensen skal mindst bruge 10 point ud af de sidste 12 mulige, mener cheftræner Flemming Pedersen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Nød at se konkurrenterne vinde

Der er ikke plads til at træde ved siden af, hvis endnu en plads i mesterskabsslutspillet skal sikres for FC Nordsjælland.

03. marts 2021 Af Rudi Dalsgaard

Lyngby leverede overraskelsen mandag aften ved at vinde stort over Sønderjyske, og det resultat har ikke gjort afslutningen på grundspillet mindre spændende.

Men hvis man tror, at FC Nordsjælland ser mørket fra nedrykningspladserne nærme sig, så er det ikke noget, man i klubben vil nikke genkendende til, selv om afstanden ned til Lyngby på den første nedrykningsplads nu bare er på otte point.

- Tværtimod - Jeg nød at se at Lyngby og den måde, de spillede på. De kontrollerede kampen under svære forhold og viste, at det trods alt kan lade sig gøre i Superligaen, siger cheftræner Flemming Pedersen.

- Men vi kigger opad, og der var det jo ikke så skidt med det resultat, når Sønderjyske tabte.

- Vi har jo alle sammen set cykelløb, og der ved man, at dem, der vinder efter at være gået i udbrud, det er dem, der kigger fremad. Kigger man bagud, bliver man indhentet.

Flemming Pedersen ved dog godt, at opgaven er tæt på umulig. Der resterer fire kampe, og FCN skal hente fem point på OB, der i skrivende stund sidder på sjettepladsen.

- Vi skal minimum have 10 point ud af de sidste fire kampe, og det er måske ikke en gang nok. Men der er mange hold, der mister point for tiden. Der er ingen - bort set fra top fire - der er i et flow.

Den næste er vigtigst Randers er gået i stå, mens OB måske har lidt tur i den. Ellers hakker alle hold, og der mangler stabilitet, siger cheftræneren.

Så det bliver fodbold-klassikeren med, at den næste kamp er den vigtigste, og det forsøger man at holde fast i - også i FC Nordsjælland.

- Er man der ikke på dagen i Superligaen, så taber man. Så har man ikke en chance for at få et point eller at vinde. Der bliver ikke givet ved døren i denne her række, siger Flemming Pedersen, hvis hold er uden sejr i otte kampe.

Sådan en skal man prøve at hente onsdag aften ude mod AGF, der senest spillede 3-3 ude mod FC København. Og FCN tror på, det kan lade sig gøre at vinde i Århus.

- Så længe der ikke er noget, hvor man kan tale om krise i spillet eller i mentaliteten hos spillerne - og det er der intet, der peger på hos os - så er vi rolige, og så er det bare med at holde snuden i sportet og arbejde videre. Lige som vi så Randers gjorde i starten af sæsonen. De fik ingen resultater, men vi vidste alle sammen, at det ikke var noget dårligt hold. Og de fik hul på resultaterne til sidst, slutter Flemming Pedersen.

Kampen mod AGF starter klokken 18.00 mandag aften.