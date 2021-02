Nej tak - det vil talenterne ikke

Joachim Rothman har døjet med skader og kunne måske være et emne for interesserede klubber under Superliga-niveau.

Sport Nordsjælland - 04. februar 2021 kl. 13:03 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Der er spillere i overflod omkring Superligaholdet og flere på vej i FC Nordsjælland.

Og der har været bud efter at få dem på leje fra flere kanter, men denne vinters transfervindue lukkede blidt i FC Nordsjælland med lejemålet af Victor Jensen i Ajax, mens Mikkel Rygaard allerede inden jul var sendt til polsk fodbold.

Så nu står klubben tilbage med en stor, ung trup, hvor alle spillere ikke kan få spilletid i Superligaen i dette forår.

Der har ellers været bud efter flere af dem, fortæller Flemming Pedersen, cheftræner i FCN.

Men spillerne har ikke ønsket at blive lejet ud for at få spilletid på et førstehold.

- Det er ikke fordi, der ikke har været muligheder. For i hvert fald en håndfuld af vores spillere har fået muligheden, og det er ikke noget, vi decideret har stået i vejen for. Men spillerne har villet være her og spille deres chance, siger cheftræneren.

- Det er et stort cadeau til vores miljø, at de ikke vil væk. Der ligger nogle fordele og ulemper i det, og der er en fordel, ved at en spiller kan få fast spilletid i en 1. divisionsklub - eller udlandet. Men alle spillerne - uden undtagelse - har sagt: »Jeg bliver her«.

Spørgsmålet er så, om det er det klogeste træk. FC Nordsjælland har haft fine resultater med udlejninger. I denne sæson får venstrebacken Clinton Antwi masser af spilletid i Esbjerg i 1. division, mens man tidligere af haft Abdul Mumin på leje i HB Køge. Det er dog også set, at udlejninger - blandt andet af den nuværende Koldingspiller, Marcus Gudmann - ikke helt har haft den ønskede effekt.

Men trods den åbenlyse fordel med spilletid, som spillerne altså takker nej til, så vil FCN ikke tvinge sine spillere af sted.

- Vi tror ikke på, at de skal sættes stolen for døren. Vi tror på, at man skal tage sine egne beslutninger. Hvis du lytter til, hvad dine forældre, din agent, din træner eller din klub vil have, så vokser du ikke af det som menneske. Spillerne skal tage deres egen beslutning, og så holder vi dem op på den beslutning, siger Flemming Pedersen.

For i sidste ende bliver der gjort status - om man så har været udlejet eller ej.

- En dag falder hammeren jo. Og det får de også at vide. Fordelen ved at komme ud er at få noget spilletid, og hvis man bliver, men ikke får spilletid eller kan komme ind på holdet, så siger vi til dem, at så skal de lejes ud eller et andet sted hen, når året eller halvåret er gået. Så ved de, hvad de har at rette sig efter, slutter cheftræneren.