Tobias Jørgensen og Nordsjælland Håndbold er blevet sendt ud af Håndboldligaen efter en skrivebordsafgørelse. Men det lader klubben ikke bare passere.

Send til din ven. X Artiklen: Nedrykningen accepteres ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedrykningen accepteres ikke

Sport Nordsjælland - 20. april 2020 kl. 20:03 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjælland Håndbold har ikke bare bøjet hovedet og uden videre accepteret Dansk Håndbold Forbunds skrivebordsafgørelse, der betyder, at klubben lige som EH Aalborg i kvindernes liga og 1. divisionsholdet Odder må en række ned, selv om de alle tre havde chancen for at redde sig, hvis turneringen var blevet spillet færdig.

I sidste uge skrev de tre respektive klubber til forbundet, hvor de talte deres sag. Blandet andet refererede de tre klubber til, at nedrykningen er suspenderet i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig.

- Vi synes, at det er underligt, at det kun er i Danmark, at man ikke annullerer nedrykningen. Vi gjorde også opmærksom på, at vi havde været i kontakt med advokater, der mener at vi har en sag. Vi bad derfor DHF genoverveje beslutningen uden at der skulle køres en appelsag, fortæller bestyrelsesmedlem i Nordsjælland Håndbold, Hans Peter Dueholm.

Det brev fik Nordsjælland Håndbold svar på mandag, men her var ingen opmuntring at hente.

- DHF skrev, at der ikke var ny information, og det ikke gav anledning til at genoverveje beslutningen, fortæller Hans Peter Dueholm.

Det stiller Nordsjælland sig ikke tilfreds med. Klubben har overdraget sagen til en advokat.

- Det er vores ret, men det er også vores pligt, siger Hans Peter Dueholm, der føler, at klubben skylder alle dets samarbejdspartnere at forfølge muligheden for at spille i ligaen i næste sæson.

Nordsjælland kører sin egen sag, lige som Odder og EH Aalborg hver har en advokat i ryggen.

- Vi havde snakket, om vi skulle køre en fælles sag, men vi har besluttet at gøre det hver for sig, siger Hans Peter Dueholm.

Det er således op til juristerne i sportens verden at komme frem til, hvorvidt »Udvalget for Professionel Håndbold« kan træffe en beslutning om at nedrykke hold uden mulighed for appel for de involverede klubber

EH Aalborg blev nedrykningsdømt med to spillerunder igen af kvindernes liga på et tidspunkt hvor holdet lå a point med Skanderborg og et point efter Horsens. Odder i mændenes 1. division lå med tre spillerunder igen a point med HEI Skæring, medens Nordsjælland Håndbold skulle vinde dets to sidste kampe i grundspillet for at holde liv i ligahåbet.

Oven i tvangsnedrykningen udfordres Nordsjælland og håndbolden generelt af, at udsigterne til at håndbolden kan komme i gang til september er blevet mindre med de seneste udmeldinger fra myndighederne.