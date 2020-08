Lars Bonde bragte Hundested foran, men det var ikke nok til at sikre en sejr over Vallensbæk.

Nedlagt efter pausen

Hundested skidt i gang med sæsonen i Sjællandsserien, da det blev til et nederlag på 1-2 hjemme til Vallensbæk søndag eftermiddag.

Der var ellers et flot fremmøde i solskinnet på Hundested Stadion, hvor et par hundrede mennesker havde fundet vej for at se fodbold på en bane så knastør, at drænene var tydelige i jorden.

Det blev en rigtig sæsonstart-start med to hold, der havde svært ved at få spillet til at glide. For Hundesteds vedkommende havde man det svært med præcisionen i de direkte, lange bolde frem i banen.

Og da Nicolai Jægergaard tidligt måtte udgå med en skade, blev vilkårene ikke bedre. Han stod bag Hundesteds største chance i første halvleg efter 13 minutter, men måtte se sit skud reddet.

Det blev dog 1-0 til Hundested kort før pausen, da Lars Bonde var hurtig over en returbold, da Vallensbæks målmand ikke fik fat i et fladt indlæg, og så kunne Bonde nemt bringe hjemmeholdet foran.

Efter pausen overtog Hundested mere af spillet, men det virkede til at passe Vallensbæk bedst. For allerede fem minutter inden i anden halvleg sprintede Daniel Pedersen af sted med bolden, lavede et bandespil, fik bolden igen og sparkede den fladt ind til 1-1.

Lars Bonde fik bolden i mål efter 54 minutter, men han blev dømt offside, og i stedet fik Vallensbæk bragt sig foran efter 62 minutter. Hundested smed bolden væk, gæsterne slog kontra og til sidst sparkede Mads Frank bolden i mål til 1-2.

Hundested forsøgte at intensivere presset md slutningen af kampen, men der kom aldrig den åbning, man havde brug for, hvis der skulle have været point ud af sæsonåbneren.