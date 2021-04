Send til din ven. X Artiklen: Nederlag i Aalborg: Guldet kan vindes søndag i Rungsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nederlag i Aalborg: Guldet kan vindes søndag i Rungsted

Rungsted led det første nederlag på udebane i hele slutspillet, da Aalborg vandt 5-2 efter en ellers god indsats af udeholdet.

Sport Nordsjælland - 23. april 2021 kl. 22:08 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Det blev ikke fredag aften, hvor Rungsted tog DM-trofæet med hjem til Nordsjælland. Rungsted var ellers det bedste hold i den fjerde DM-finale, og de havde flest skud, men denne gang valgte Aalborg målvogter George Sørensen at stå en brandkamp.

Samtidig scorede Aalborg flere gange, end de havde gjort i de foregående tre kampe tilsammen, og de udnyttede samtlige fire powerplay til at sende pucken i nettet bag Cristopher Nihlstorp i Rungsted-målet.

- Aalborg er effektive i powerplay i dag. De har fire powerplay, og de scorer fire gange. Det skal vi være bedre til at undgå, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg.

Mens Aalborg kom på banen akkompagneret af høj musik i en mørk hal og røgmaskiner, så blev Rungsted sendt på banen med alt lyset tændt og med Benny Hill-musik i højttalerne.

Det var dog alt andet end falde på halen-ishockey, der blev leveret i Aalborg. I en tempofyldt finale kunne Rungsted have taget trofæet med hjem, men Aalborg ville det anderledes.

Isligaen, 4. DM-finale Aalborg-Rungsted 5-2

(2-1, 0-0, 3-1)

Mål: 1-0: Thomas Spelling (13.11), 1-1: Mattias Persson (17.17), 2-1: Martin Lefebvre (18.59), 2-2: Shane Hanna (45.31), 3-2: Pierre-Olivier Morin (51.21), 4-2: Pierre-Olivier Morin (53.39), 5-2: Ben Duffy (58.48)

Udvisninger: Aalborg 4x2 minutter, Rungsted 5x2 minutter

Rungsted fører 3-1 i serien, hvor man spiller bedst af syv kampe (2-1, 0-0, 3-1)1-0: Thomas Spelling (13.11), 1-1: Mattias Persson (17.17), 2-1: Martin Lefebvre (18.59), 2-2: Shane Hanna (45.31), 3-2: Pierre-Olivier Morin (51.21), 4-2: Pierre-Olivier Morin (53.39), 5-2: Ben Duffy (58.48)Aalborg 4x2 minutter, Rungsted 5x2 minutterRungsted fører 3-1 i serien, hvor man spiller bedst af syv kampe - Jeg synes, vi spiller en ganske god kamp. I denne kamp var det Aalborg, der havde marginalerne på deres side, siger Thomas Friberg.

Og det var især i overtalssituationerne, at kampen blev afjort.

Rungsteds Mattias Persson fik en to minutters udvisning for en helt unødvendig slashing midt på banen, og den førte til Aalborgs første scoring.

Der skulle i det hele taget en udvisning til, at nogen af holdene scorede i den første periode. For Rungsted udlignede godt nok, da Aalborgs Martin Højbjerg var kommet på isen, men han var slet ikke kommet på plads, da Mattias Persson satte pucken op i nettaget fra en meget spids vinkel.

Rungsteds Nichlas Hardt havde for høj stav, og det fik han to minutter i straffeboksen for, og denne gang var det Martin Lefebvre, der udnyttede den mulighed for hjemmeholdet.

Aalborg kunne have bragt sig yderligere foran, da der efter 35 minutter blev dømt straffeslag til hjemmeholdet. Martin Højbjerg var alene igennem, men Mattias Persson forstyrrede skuddet ved at hægte sin stav fast i Aalborg-manden.

Cristopher Nihlstorp stod lige så iskoldt, som han har gjort i hele DM-finaleserien og reddede strafefslaget fra Julian Jakobsen.

Der skulle endnu et overtal til, før Rungsted fik udlignet. Aalborgs Lasse Bo Knudsen førte staven helt op i hovedet på Rasmus Andersson, der faldt og efterfølgende blødende måtte forlade isen.

Dommerne dømte udvisningen lidt sent til Lasse Bo Knudsen, der til gengæld blev sendt ud i to gange to minutter.

Nichlas Hardt satte Shane Hanna ind, der kunne udligne med et lille kvarter igen.

Rungsted har i hele slutspillet haft en evne til at vinde i tredje periode. Det lykkes dog ikke denne fredag i Aalborg.

Her var Aalborg mest effektiv. Pierre-Olivier Morin gjorde det både til 3-2 og 4-2, og til sidst kunne Ben Duffy sende den i nettet, mens Cristopher Nihlstorp var skøjtet ud for at give Rungsted et overtal i angrebet.

Dermed spiller Rungsted og Aalborg femte finale søndag i Hørsholm, hvor Rungsted med en sejr kan vinde DM, og Aalborg for alvor kan åbne serien med en sejr.

- Vi har stadig tre matchbolde. Vi vidste jo, at Aalborg er et godt hockeyhold. Men nu skal vi vinde søndag, og hvis ikke vi gør det, så skal vi vinde tirsdag, og hvis ikke vi gør det, så skal vi vinde på fredag, siger Thomas Friberg.