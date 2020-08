Pelle Sørensen og Frederikssund får besøg af Næstved fra 2. division i 1. runde af pokalturneringen under DBU. Foto: Mads Hussing

Næstved kommer til Frederikssund i pokalen

Fodbold: Syv nordsjællandske hold var i puljen, da der blev trukket lod til første runde af DBU Pokalen. Det endte i en blandet omgang.

FC Helsingør må påtage sig en klar favoritværdighed, mens Frederikssund i den grad er underdogs.

Det blev en del af udfaldet af fredagens pokallodtrækning, hvor syv nordsjællandske hold var med i puljen.

Sværest ser det ud for Frederikssund fra Danmarksserien. På Kalvøen får FIK besøg af Næstved, der er nedrykkere fra 1. division, men må siges at være en af de absolutte favoritter til at rykke op i landets næstbedste række. De grønne har dog skiftet en del ud både på trænerposten og i truppen, så måske Frederikssund kan gentage Hillerøds bedrift fra sidste sæson, hvor Hillerød sendte netop Næstved ud af pokalturneringen.

DBU Pokalen

Lodtrækning til 1. runde.

Sjælland og øerne

Sønderbro Fight / Bispebjerg BK - FC Helsingør

Vanløse IF - Hillerød Fodbold

Frederikssund IF - Næstved BK

Skjold Birkerød - Avedøre IF

Allerød FK - BK Union / AB Tårnby



NFB - Ledøje Smørum

Hundested BK - BSF

Ringsted IF - Vordingborg IF

Skovshoved IF - HIK

Ishøj IF - AB



FC ESPM / CSC - Solrød FC

Glostrup FK - Hvidovre IF

FC Nakskov - Nykøbing FC

BK Skjold / PI Fodbold - Fremad Valby / KFUM

FA2000 - HB Køge



Rønne IK / NB Bornholm - B93

B. Frem - FC Roskilde

Rødovre / BK Viktoria - Valby BK / FC Græsrødderne

Suså IF - Holbæk B&I

FC Randoms / B1908 - Fremad Amager





Brønshøj BK - BK Frem

Hillerød var også med i puljen, men slap ikke så heldigt fra lodtrækning, da det er række-kollegerne fra 2. division, Vanløse, der venter - endda på udebane. De to hold mødtes to gange i sidste sæson, og her vandt Vanløse den første kampe 4-0, mens Hillerød vandt det andet 2-1. Så det tyder på et lige opgør. Men Hillerød kan med glæde huske tilbage på sidste sæsons pokalturnering, hvor man udover triumfen mod Næstved også fik glæde af et beøg fra Nicklas Bendtner og FC København, som først gik videre efter straffesparkskonkurrence.

Favoritter i Helsingør FC Helsingør er oprykkere til 1. division, og det gør dem til storfavoritter i deres kamp i første pokalrunde, hvor vinderen af opgøret mellem Sønderbro Fight og Bispebjerg BK venter. Det er hold fra henholdsvis Serie 2 og Serie 1, hvilket må siges at gøre opgaven overskuelig for FC Helsingør. Måske en god mulighed for at give de yderste mandater på holdet en mulighed for at vise sig frem.

Ledøje-Smørum fra Danmarksserien bejlede sidste sæson til en plads i 2. division, og derfor må holdet da også tage favoritværdigheden sin sin kamp mod Nordfalster FB. Men kampen skal spilles på udebane, da NFB spiller i Sjællandsserien og dermed er lavest rangeret. Ikke nogen let tur på en hverdagsaften.

Til gengæld spiller både Skjold Birkerød og Allerød fra Danmarksserien hjemme. Birkerød skal møde Avedøre, der ligeledes spiller i Danmarksserien, mens Allerød tager i mod enten BK Union eller AB Tårnby, når de to holds indbyrdes opgør af afviklet. BK Union spiller i Danmarksserien, mens AB Tårnby spiller i 2. division.

Lavest rangerede nordsjællandske hold tilbage i pokalturneringen er Hundested fra Sjællandsserien, og de fik hjemmebane i pokalopgøret mod BSF fra Danmarksserien.

Kampene skal afvikles mellem 1. og 3. september.