Næstved afværgede fiaskoen

06. november 2020 Af Rudi Dalsgaard

To tekniske fejl, en bortvist træner og bagud med syv point. Det så ikke for godt for Team FOG Næstved i udekampen mod Værløse fra Pro-B-delen af Basketligaen fredag aften.

Men da det for alvor brændte på, leverede den jamaicanske guard Jahmal Jones varen med 13,3 sekunder tilbage af kampen. En lille skudfinte gav ham lige akkurat den plads, han skulle bruge til at smide en treer i kurven i sidste øjeblik, og det fik Næstved tilbage på sejrskurs - 71-74.

Værløse forsøgte at sætte et angreb op til sidst, men det blev kun til et fortravlet forsøg udefra fra Martin Poulsen, og så kunne Team FOG Næstved stikke af med sejren.

Lige start Værløse lod gæstfriheden blive i omklædningsrummet fra start, da Asbjørn Nerlov slog tonen an med en treer og var med til at bringe Værløse foran 7-2 inden for de første minutter.

Men især gæsternes Atlante Fenner var svær for Værløse at kontrollere, og han udlignede til 7-7 med et skud fra distancen, og efter godt ni minutters spil var han også manden, der bragte Team FOG Næstved foran 14-17. Værløse sloges noget mere med at få scoringer til at falde, og så sluttede første periode 18-19.

Nu var forhåndsfavoritterne fra Næstved ved at være indstillet korrekt, og de kom flyvende ud til anden periode. To scoringer af Samiel Idowu blev fulgt op af en treer fra Philip Hertz, og inden Værløse var kommet til sig selv, havde Næstved-mandskabet scoret 11 ubesvarede point og lignede det fuldtidsprofessionelle hold, de er.

En treer mere fra Fenner til 27-40 og hjalp stillingen på vej til 29-42 ved pausen.

Gode guards Værløses store styrke er, når holdets mange guards kan få tingene til at spille sammen, og det så man også momentvis i kampen. Bolden blev flyttet godt og tålmodigt rundt.

Udfordringen var bare, at Team FOG Næstveds internationale samling af guards holder et højt niveau og især evnede at spille i et meget højt tempo i angrebet. Og det sled Værløse ganske enkelt med at holde trit med. Samtidig havde engelske Samuel Idowu overhånden i duellen under kurven med Værløse lange center, Koch Bar.

Da Idowu så også satte en treer til 42-58 begyndte det virkelig at se besværligt ud for hjemmeholdet.

Treere fra Martin Poulsen og Adam Heede-Andersen var dog et godt svar på udfordringen for Værløse, og da Alexander Agerskov også bød ind med et "and-one" spil, vandt Værløse perioden 22-18, så føringen var nede på 51-60 inden sidste periode.

To treere i træk Den tidligere Næstved-spiller, Mathias Bak Christensen, øgede spændingen i kampen efter godt tre minutter af periode. Først fik han lidt hjælp af et "hjemmebane-rul" på ringen for at få en treer i til 56-64, men i det følgende angreb gik bolden helt rent igennem til 59-64, og så tog Team FOG Næstved timeout.

Tilskuere: 65 (18-19, 11-23, 22-18, 20-15)Mathias Bak Christensen 18, Peter Møller 14.Atlante Fenner 17, Jahmal Jones 13, Philip Hertz 13, Samuel Idowu 13.65 Den hjalp ikke synderligt. Peter Møller lagde to point i, og da han i det næste angreb blev fejlet på et forsøg fra treeren, tabte Næstved-træner Arnel Dedic besindelsen på sidelinien.

Det endte med at koste to tekniske fejl, og da både Mathias Bak Christensen og Peter Møller var iskolde fra straffelinien, var Værløse pludselig foran 66-64.

En treer fra Silas Bøje Ilkjær gav endnu mere power til hjemmeholdet, inden Koch Bar scorede til 71-64 og tvang endnu en timeout ud af Team FOG Næstved med 4:16 tilbage af kampen.

Et par scoringer fra Samuel Idowu og Deandre Abram stoppede Næstveds blødning, mens Værløse havde svært ved at komme til de afgørende åbne skud. Så i stedet udlignede Atlante Fenner fra straffelinien til 71-71 med 53 sekunder tilbage. Og så var vejen banen for det endelige comeback.