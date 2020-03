Nadia Offendal, da hun tilbage i 2013 var med til at sikre HØJ det danske U19-mesterskab. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Nadia Offendal til Paris

Efter syv år i HC Odense skifter 25-årige Nadia Offendal til den franske hovedstadsklub Paris 92 fra næste sæson på en aftale, der gælder fra den næste to år. Det er officielt nu, efter at det i sidste uge kom frem, at playmakeren ville stoppe i den fynske topklub.