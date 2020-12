Jeppe Kjær er ude resten af denne sæson, og selvom han har kontrakt for endnu et år, så vil FC Helsingørs træner Morten Eskesen gerne have en erstatning for ham nu. Foto: Mads Hussing

Morten Eskesens juleønske: Vil have en erstatning for Jeppe Kjær

FC Helsingørs træner har et ønske til klubbens ledelse - en ny målscorer.

Sport Nordsjælland - 20. december 2020 kl. 17:09 Af Mads Hussing

Det gode spil nyttede ikke noget for tabellen, for det blev til et nederlag i efterårssæsonens sidste kamp, da Viborg var på besøg på Helsingør Stadion.

- Jeg har en følelse af, at vi spiller godt, ligesom vi gjorde mod Esbjerg og HB Køge, men vi taber alle tre. Jeg tror på, det kommer til at blive udlignet over en hel sæson, siger FC Helsingørs træner Morten Eskesen og fortsætter:

- Vi har heller ikke det der held, hvor den lige rammer en, og så ryger den ind. Vi har ikke noget medvind, men de hold vi møder har så meget kvalitet, så de straffer os på få ting.

Han var imponeret over Viborg.

- Viborg var gode, og de sidder bedre på os end Esbjerg gjorde, men vi mangler bare at score mål. Sådan var det også mod Esbjerg. Hvis vi scorer nogle mål, så får vi point. Vi mangler skarpheden, og det er både afslutningen, men også i de sidste afleveringer, siger træneren, der mener, at pausen kommer på det helt rigtige tidspunkt.

- Jeg krydsede også fingre for, at der ikke var nogen, der havde corona, da vi blev testet i går, for det kunne vi simpelthen ikke bære, siger Morten Eskesen, der manglede blandt andre Kevin Stuhr Ellegaard, Jonas Henriksen, Eli Just, Jeppe Kjær og Sebastian Czajkowski.

- Jeg synes stadig, vi stiller op med et slagkraftig op, og også med en god bænk, siger træneren.

Han har tre spillere - Oliver Kjærgaard, Andreas Smed og Casper Sloth, der har kontraktudløb til nytår.

- De skal evalueres i næste uge, hvor vi skal se, om vi vil fortsætte, og om de vil fortsætte. Vi fik god lejlighed til at vurdere dem i dag, siger Morten Eskesen med et skævt smil.

Nu skal der holdes tre ugers ferie, hvor Eskesen og sportschef Brian Gellert nok skal tale en del sammen. For Morten Eskesen har et ønske her i transfervinduet.

- Jeg vil godt have en erstatning for Jeppe. Jeg synes, vi er dækket godt ind i forsvaret. Jeg kunne godt tænke mig en angriber med mål i støvlerne.

- De andre angribere har jo ikke scoret, og Sebastian har været uheldig med skader. Vi kommer til at mangle Jeppe, så mit ønske er, at han skal erstattes, siger træneren.

Jeppe Kjær er foreløbig skadet i forårssæsonen, og han har kontrakt til sommeren 2022.