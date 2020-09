Foto: Mads Hussing

Mogens Palle vil sikre Sarah Mahfoud VM-kamp i Las Vegas

21. september 2020 Af René Larsen

Sarah Mahfoud er tæt på at få sin drøm opfyldt om en stor VM-kamp i USA.

Hvis alt falder på plads, kan den danske IBF-verdensmester meget vel komme til at bokse et stort dobbelt VM-brag i Las Vegas mod boksestjernen Amanda Serrano, som er en af kvindeboksningens allerstørste skikkelser. Det oplyser promotor Mogens Palle, som meddeler, at de igangværende forhandlinger drejer sig om en VM-unifikationskamp med de to store titler (IBF og WBO) på spil ved et stort boksestævne i Las Vegas i december.

- Jeg kan bekræfte, at vi forhandler om netop denne kamp, som Sarah Mahfoud har vist stor interesse for. Hun ønsker at møder de stærkeste i verden, og Sarahs imponerende VM-sejr i februar har åbnet op for nogle meget spændende muligheder og altså nu også tilbud fra USA om interessante VM-kampe, siger promotor Mogens Palle fra Danish Fight Night i en pressemeddelelse.

Amanda Serrano fra Puerto Rico - med fast bopæl i New York City - betragtes som en af verdens bedste kvindelige boksere. Hun har bokset 40 kampe med 38 sejre og kun 1 nederlag og 1 uafgjort.

Hun er samtidig en lidt af en knockout-dronning. 28 af hendes 38 sejre er afgjort før tid. Til sammenligning er kun tre af Hillerød-bokseren Sarah Mahfouds ti sejre faldet før tid.

Serrano, som er ubesejret de seneste otte år, er desuden indehaver af en »Guinness World Record« for at have vundet i alt ni VM-titler i syv forskellige vægtklasser. En rekord, ingen andre i sporten kan tangere.

Amanda Serrano - med tilnavnet »the real deal« - og Sarah Mahfoud er henholdvis nummer 1 og 2 i verden i fjervægt ifølge BoxRec's computerrangliste, og der er dermed tale om kamp mellem vægtklassens stærkeste.