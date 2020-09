Oliver Møllenberg vandt i lørdags sin sjette ud af syv professionelle kampe. Kun en er blevet uafgjort. Det var i titelkampen over ti omgange for et års tid siden. Foto: Mads Hussing

Møllenberg vandt på point: Rusten banket af mod serber

Gilleleje-bokseren Oliver Møllenberg vandt på point efter syv måneders pause.

Sport Nordsjælland - 27. september 2020 Af Mads Hussing

- Jeg er træt i kroppen, men jeg har ingen rifter i hovedet.

Sådan siger Oliver Møllenberg fra Gilleleje, dagen efter han har bokset seks runder mod serberen Nikola Vlajkov. Den serbiske modstanderen gav sig ikke uden kamp.

- Det blev en hård fysisk kamp, siger Oliver Møllenberg og uddyber:

- Hans chance var at ødelægge min boksning, men jeg formår at bokse teknisk.

Oliver Møllenberg vandt alle seks omgang ifølge de tre dommere. Det er den unge Gilleleje-bokser ikke helt enig i.

- Jeg havde først tre gode runder, men i 4. omgang begynder mine ben at blive tunge. Jeg mener selv, jeg tabte 4. omgang. Jeg æder mig selv i 5. omgang, som jeg også godt mener, at man kan give til ham, men i 6. omgang begynder jeg at bokse igen. Der finder jeg min stil. Jeg viser, at jeg kan komme tilbage sent i kampen, siger Oliver Møllenberg og afviser, at det havde noget med manglende træning at gøre, at der var ved at være udsolgt i 4. omgang.

- Det havde ikke noget at gøre med formen, for jeg kommer tilbage i 6. omgang. Jeg træner to gange om dagen og har gjort det i syv uger. Klokken 07.00 bliver jeg vækket af min far, der sender mig ud at løbe, og klokken 15.00 står min træner Carsten Post klar for at træne mig, siger han.

Oliver Møllenberg har været væk fra bokseringen i et stykke tid. Det skyldes naturligvis corona.

- Jeg har bokset en titelkamp for et år siden. Der var jeg i en kamprytme, og det er vigtigt for en ung bokser som mig. Siden de ti runder for et år siden, har jeg bokset to minutter i Ringkøbing i februar, siger bokseren, der nu skal forberede sig til stævne i Gilleleje 7. november.

- Nu er der pause til onsdag, og fra torsdag går vi amok. Den får fuld æde. Jeg skal på træningslejr i Tyskland, og jeg får hentet sparringspartnere ind fra Norge. Intet er overladt til tilfældighederne.

- Nu skal vi have en stor kamp. Jeg håber på en titelkamp. Det fortjener Gilleleje, siger Oliver Møllenberg, der godt kender til konsekvenserne i branchen.

- Hvis jeg havde tabt, så havde jeg ikke fået den kamp i Gilleleje. Så det var en vigtig kamp, når jeg vil blande mig med de store drenge. Der var meget pres på, siger han.