Oliver Møllenberg skal op mod Frank Madsen ved et stævne i Gilleleje den 5. december. Foto: Mads Hussing

Møllenberg i danskerbrag

Sport Nordsjælland - 26. oktober 2020 kl. 18:10 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Det hører absolut til sjældenhederne, at to professionelle danskere boksere er oppe mod hinanden, men det bliver tilfældet ved et professionelt stævne i Gilleleje Hallen den 5. december. Her skal hjemmebanefavoritten Oliver Møllenberg op mod Frank Madsen i det der bedst kan kaldes kampen om det danske mesterskab i weltervægt.

Begge boksere er ubesejrede som professionelle. 19-årige Oliver Møllenberg har vundet seks og bokset en uafgjort. Den uafgjorte kamp blev bokset i et titelopgør om et junior-VM-bælte.

Frank Madsen er 31 år gammel, og han er født på Grønland. Her startede han som helt ung til karate. Siden flyttede han med familien til Århus og startede indenfor thaiboksning. I en sen alder startede han med almindelig boksning og gik 2016 over som professionel. Her blev det i debutåret til to sejre, inden han holt en kamppause på to år. Siden har han bokset tre kampe yderligere, der alle er vundet.

Oliver Møllenberg ser frem til kampen, og ikke mindst til at bokse på hjemmebanen i Gilleleje.

- Først og fremmest er jeg stolt over, at vende tilbage til min hjemby Gilleleje - også vende tilbage med en kamp af denne kaliber. Jeg har mange gode oplevelser her. Jeg elsker folket i byen, jeg føler, at hele byen er bag mig hver gang jeg bokser - det betyder alt for mig, siger Møllenberg.

TK Promotion lover seks professionelle kampe på stævnet. På grund af coronarestriktioner må arrangørerne kun lukke 400 tilskuere ind i Gilleleje Hallen.