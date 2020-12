Møllenberg: Brækkede ribben gjorde det svært at slå igennem

- Det var hårdt, men det havde jeg også regnet, siger bokseren, der havde mere end bare titlen at glæde sig over:

Oliver mente selv, at han havde kontrol over kampen, men der var samtidig pæne ord til modstanderen.

- Jeg styrer ham rimelig godt. Jeg bliver ramt et par gange, men sådan er det. Det er en boksekamp. Det er ikke for sjov, at han er udfordrer til det her bælte. Han er benhård. Der er kæmpe respekt til Frank, siger Oliver Møllenberg, der helt tydeligt blev ramt hårdt i næstsidste omgang.