Ledøje-Smørum spillede lørdag mod B1908 i Danmarksserien, og en af "8'erne" blev siden testet positiv for COVID-19.

Send til din ven. X Artiklen: Modstander var smittet med corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Modstander var smittet med corona

Sport Nordsjælland - 15. september 2020 kl. 17:31 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Frederikssund og Fredensborgs kampe i henholdvis Danmarksserien og Sjællandsserien blev i weekenden udsat på grund af corona.

Det skulle Ledøje-Smørums kamp mod B1908 også have været, men da kampen - som Ledøje-Smørum vandt 2-1 - blev fløjtet i gang, vidste ingen, at der var coronaproblemer på banen.

Men mandag i denne uge blev en af B1908s spillere konstateret positiv efter en test taget ugen før. Det fortæller spilleren selv til hjemmesiden ligabold.dk.

Den melding har man også fået hos Ledøje-Smørum, hvor træner Kim Kjærsgaard prøver at holde roen.

- Vi har et corona-udvalg, der tager sig af den slags. Vi skal ikke testes, men vi har sendt et par spillere, der har været tæt på B1908-spilleren, til test, forklarer Kim Kjærsgaard.

- Det er ikke særlig sandsynligt, at der er nogen, der er blevet smittet på grund af den kamp. Det er nok vigtigere med B1908-spillerne. Men vi har taget vores forholdsregler, og det har vi gjort hele tiden. Lige så snart en af spillerne har de mindste symptomer, så bliver de bedt om at blive hjemme.

- Vi følger de regler, der er udsatukket, og så prøver vi ellers at oplyse de unge mennesker i truppen om alt det, vi kan. De skal holde afstand og tænke sig om. Men det er svært at have med unge mennesker at gøre, og det er drøn irriterende med den virus. Men man må respektere den, siger Kim Kjærsgaard.

B1908-spilleren har forklaret, at han mandag - to dage efter kampen - fik besked om, at han var testet positiv på en test, der blev taget fredag morgen.

Han var ugen forinden blev sendt hjem fra sit kontorjob, da en kollega bor sammen med en, der blev testet positiv. Men kollegaens prøve var siden negativ, og B1908-spilleren havde ikke haft nogen kontakt med kollegaens bofælle og var derfor uden for risiko.

Alligevel er spilleren så testet positiv.

- Jeg vil da også lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde dårlig samvittighed, men når det så er sagt, så har jeg handlet ud fra de retningslinjer, som myndighederne har sendt ud. I og med, at min kollega var blevet testet negativ, og jeg ikke har været sammen med nogen, der har været testet positiv, så har jeg handlet korrekt, siger spilleren til ligabold.dk.

I B1908 har de reageret hurtigt. Den pågældende spiller er ikke det eneste tilfælde i og omkring den store Amager-klub. Her har man valgt en striks tilgang til sagen.

- Vi ligger midt i blandt en række skoler, der hver især håndterer det lidt forskelligt. Og der har vi som klub valgt at lægge os op ad dem med den »strengeste« håndtering, således at vi ikke som klub underminerer de tiltag, man som skole finder nødvendige og hensigtsmæssige, meddeler klubbens bestyrelse på klubbens hjemmeside.

- Hvis én fra holdet er blevet testet positiv for Covid-19 eller på anden vis konstateret smittet med Covid-19, så har vi som klub valgt at tolke det som, at alle spillere og trænere betragtes som »nære kontakter«, uagtet hvornår man sidst har været i kontakt med én eller flere personer på holdet. Det betyder, at alle spillere og trænere hjemsendes, og alle træningspas og kampe aflyses. lyder det videre.

Lige nu afventer B1908 svar på de test, førsteholdstruppen har været igennem, og så bliver der taget stilling til, om weekendens kamp mod Allerød skal gennemføres som planlagt.