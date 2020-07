Misset oprykning har kostet

Stenløse sluttede den halverede sæson i Sjællandsserien som nummer to. Klubben vil formentlig med ærgrelse se tilbage på et par unødvendige pointtab mod Herstedøster og Farum i oktober. Havde Stenløse vundet bare en af de to kampe, så var klubben rykket tilbage i Danmarksserien på bekostning af Roskilde B 1906 - der reelt er andethold til FC Roskilde.