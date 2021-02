Se billedserie Adam Heede-Andersen og Værløse spillede tirsdag aften hjemme mod Copenhagen i Basketligaen. Foto: Rudi Dalsgaard

Millimeter fra nedturen

Sport Nordsjælland - 09. februar 2021 kl. 22:16 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Der var millimeter til forskel på en sejr og en ekstra overtid for Værløses Basketliga-mandskab tirsdag aften hjemme i Søndersøhallen.

For bolden var millimeter fra at gå i kurven, da Copenhagens Nicklas Jønsson gik mod kurven i overtidens døende sekunder. Men til stor Værløse-glæde rullet bolden lige en gang rundt i rammen og sprang ud, hvilket betød en sejr på 77-75 til Værløse - i stedet for en overtid mere.

Sølle periode Værløse kom ind til kampen med to sejre i træk. Den seneste mod BK Amager i weekenden og før det, det omvendte opgør af tirsdagens kamp mod Copenhagen, som Værløse vandt sikkert 70-89 på udebane.

Men det var slet ikke til at se, at Værløse skulle have vinden i ryggen, for første halvleg blev en omgang uengageret pseudospil fra hjemmeholdet i Søndersøhallen.

Sølle 12 point efter første periode var, hvad Værløse kunne få i kurven, og det tegnede et fint billede af, at at det haltede hele vejen rundt.

At gæsterne kun første 21-12 efter de første 10 minutter kan nok mest tilskrives, at de er rækkens bundhold. Et marginalt bedre hold havde ført med 20.

Bedre - ikke godt Det blev bedre for Værløses vedkommende i anden periode - uden at være prangende. Men især defensivt så man lidt mere engageret ud, men man sad og ventede på, hvem fra Værløse, der ville gribe taktstokken og drive holdet fremad.

Gæsternes Nicklas Jønsson udnyttede ventetiden til at drible hele vejen fra egen ende og lægge to point i til 27-39 ved pausen.

Men selv om træner Susie Heede-Andersen uden tvivl talte meget tydeligt inden tredje periode, så virkede det ikke, da det var gæsterne, der scorede anden halvlegs første fire point. Og det begyndte at ligne en ydmygelse af hjemmeholdet.

Så vendte det Fem minutter inde i perioden skete der dog noget. Martin Poulsen satte en treer til 42-51, og det blev fulgt op af fire point fra hjemvendte Mikkel Hauge, og så var der gang i Værløse-bænken. Det var den lille gnist, holdet havde ventet på. Martin Poulsen scorede igen, inden Koch Bar dunkede stillingen på 50-51 og fulgte det op med at blokere et Copenhagen-skud i det følgende angreb.

Basketligaen

Værløse-Copenhagen 77-75

(12-21, 15-18, 27-14, 14-15, 9-7)

Værløse: Martin Poulsen 17, Koch Bar 17.Copenhagen: Hanibal Salomon 18, Tyler Creammer 15. (12-21, 15-18, 27-14, 14-15, 9-7)Martin Poulsen 17, Koch Bar 17.Hanibal Salomon 18, Tyler Creammer 15. Så nappede Adam Heede-Andersen et par scoringer i træk, og så stod det pludselig 54-53 til Værløse, da tredje periode blev til fjerde.

Kamp i overtid Copenhagen fik svaret igen og brugte især store Tyler Creammer til at tonse sig til point under kurven, og han lagde da også bolden i kurven til 65-65 med tre minutter tilbage.

Et par spil senere var det ændret til 68-68, og den regulære spilletids sidste skud endte i hænderne på Koch Bar, men han missede, og så endte det hele i overtid.

Her tog Værløse teten med scoringer fra Asbjørn Nerlov og Martin Poulsen, men til sidst kom det ned til det sidste skud, som endte med at rulle Værløses vej.