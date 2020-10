Mestrene fra 79ers er uden professionelle udlændinge

De danske mestre fra Hørsholm 79ers henter to nye spillere, og har samtidig valgt ikke at hente professionelle spillere ind fra udlandet.

Men der vil være et par nye ansigter på holdet alligevel. 79ers har offentliggjort, at de har hentet Elisabeth Brynaa, der skifter fra Amager, og Ástrós Ægisdóttir, der har en fortid på diverse islandske ungdomslandshold.

27-årige Elisabeth »Lis« Brynå Hansen er et etableret navn i dansk basketball, der sidste sæson gjorde et succesrigt comeback i BK Amager efter en forlænget pause, hvor hun blandt andet blev mor.

Da eliteprogrammet i klubben lukkede efter 2015, gik turen til Stevnsgade et enkelt år. Her blev det til en sølvmedalje i foråret 2016.

- Hun bevæger sig godt uden bold, er virkelig stærk i transitionspillet. Hun er også sådan en type, som på ingen måde er flashy eller super i øjenfaldende, men hun gør en masse små gode ting i begge ender. Og så er hun en stærk forsvarsspiller. Hun er et virkelig godt match for os.

I lyset af coronatiderne har Hørsholm valgt ikke at hente professionelle udlændinge, så amerikanske Sidney Rielly er ikke at finde på holdkortet i denne sæson. Herudover er Caroline Bornemann søgt mod USA for at leve basketdrømmen på college, men resten af succesholdet fra sidste sæson er intakt.