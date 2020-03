Mestre uden slutspil

- Vi er selvfølgelig meget glade for at blive anerkendt for det store arbejde, vi har lagt i denne sæson. Det er dog en ambivalent følelse at stå med, da man er gået glip af det mest spændende i en sæson, nemlig slutspillet, siger Hørsholms anfører Gritt Ryder, der altså var med til at føre sit hold til »the double«, efter Hørsholms også vandt pokalfinalen over Værløse.

- Det er en lidt utilfredsstillende afslutning på sæsonen, men desværre en nødvendighed for vores samfund. At uddele medaljer er et vigtigt signal fra forbundets side, som understøtter vigtigheden i grundspillet. Men jeg vil tydeligt understrege, jeg havde håbet på, at vi ville have fået muligheden for at spille slutspillet, siger Jesper Krone.