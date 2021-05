Mestre holder på topscorer

Isligaens danske topscorer skal også i den kommende sæson bombe videre for Rungsted.

Han står noteret for hele 61 point i denne sæson, da han har scoret 26 gange og lavet 35 assister. Dermed var han en meget vigtig brik i den Rungsted-offensiv, der gjorde det så godt i grundspillet, at de nåede over 200 mål.