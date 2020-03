Holtes kvinder vinder mesterskabet for 17. gang.

Mesterskab uden jubelscener

Der var ingen champagnepropper der sprang, og der blev ikke danset i rundkreds. Men den er god nok alligevel. Holte er kåret som dansk mester hos kvinderne i volleyball. I øvrigt for 17 gang i klubbens historie.

Det er blevet en realitet tirsdag efter et møde i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse. Forbundet har valgt at aflyse alle aktiviteter for resten af sæsonens 19/20.