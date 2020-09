Mermaid Bowl er aflyst i år

Søllerød Golddiggers har to gange vundet det danske mesterskab i amerikansk fodbold, men det bliver ikke i år, at et tredje mesterskab kommer i hus, selv om Søllerød Golddiggers var klar til DM-semifinale mod AaB 89ers. Men på grund af Covid-19 er turneringen helt aflyst for i år.

Søllerød Golddiggers skulle egentlig have spillet DM-semifinale mod AaB 89ers i den forgangne weekend. Men på grund af diverse restriktioner blev semifinalen i første omgang udskudt til den kommende weekend. Men tidligere i denne uge blev det så afgjort, at turneringen ikke bliver færdigspillet - på grund af forbuddet mod forsamlinger større end 50 personer.

- Vi er utrolig kede af, at det desværre ikke er muligt at gennemføre National Ligaen under de restriktioner der pt er gældende for dansk sport. Vores semifinaler blev i forrige weekend aflyst med meget kort varsel, da Mette Frederiksen fredag kl. 14.00 annoncerede de nye skærpelser, hvor vi havde de to semifinaler planlagt til dagen efter, siger formand for Nationalligaen, Casper Reinhardt til forbundets hjemmeside.