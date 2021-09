Ibrahim Sadiq er med i FCN-træningen igen, og Farum-klubben melder alle klar til kamp. Foto: Rudi Dalsgaard

Melder alle klar til FC Midtjylland

Sport Nordsjælland - 10. september 2021 Af Rudi Dalsgaard

Både Ibrahim Sadiq og Clinton Antwi var med på træningsbanen for fuld gas, og det samme var de FC Nordsjælland-spillere, der har været af sted med forskellige landshold de forgangne 10 dage, da FCN torsdag ved middagstid havde sin sidste træning, inden det i fredag aften går løs mod FC Midtjylland i Superligaen.

- Alle er kommet friske tilbage. Det er kun lige Oliver Antman, der har spillet to næsten fulde kampe, som kan være lidt slidt, men ellers er alle friske og skadesfri, siger FCN-træner Flemming Pedersen.

Oliver Villadsen fik en halvleg for det danske U21-landshold, Andreas Schjelderup spillede godt en halv kamp for det norske U21-landshold, Tochi Chukwuani og Andreas Gülstorf fik en kamp hver for det danske U19-landsholds, mens Oliver Antman spillede næsten to hele kampen for det finske U21-landshold, der kun brugte Leo Walta minimalt.

Dertil kom to bænkpladser til Daniel Svensson på det svenske U21-landshold.

Så der er grønt lys på alle lamper forud for tre afgørende uger for FC Nordsjælland. Her venter de tre direkte modstandere i top fire-striden, FC Midtjylland, Randers og FC København, mens der også venter en pokalkamp og en udekampe mod Silkeborg.

- Man kan godt sige, at september måned er eksamenstid. Så vi må se, hvor langt vi er nået. For vi vil blive matchet hårdt i de næste tre-fire kampe, siger Flemming Pedersen.

- Vi skal stadig leve på vores sammenhold og energi i truppen - og at der er substans i holdet. Vi skal stadig bevise over for os selv, at vi kan score flere mål. Vi vil nok ikke få flere chancer i de kampe. Det kan vi ikke forvente. Vi får nærmere færre. Og så må vi se, om vi kan være mere effektive.

FCN skal præstere bedre især med bolden, når det gælder en udekamp mod FC Midtjylland. Det lykkedes ikke så godt mod AaB, der vandt 2-1 i den seneste runde.

- Der var vi ikke helt oppe på den høje klinge. Vi blev for stressede i perioder på bolden. Når de satte det hårde pres ind mod os, mistede vi bolden for let. Vi vil møde det samme i Midtjylland, så vi ved sandsynligvis, hvordan FCM vil komme ud til kampen - og vi så, hvordan de kom ud til kampen mod Brøndby, siger Flemming Pedersen.

- Så det kommer til at handle om, hvor gode vi er blevet til at håndtere det. Det var vi ikke specielt gode til sidst i Herning. Der blev vi blæst ud de første 20 minutter.

Selv om alle er friske i truppen, så gælder det dog ikke amerikanske Jonathan Amon, der stadig genptræner sin langtidsskade.

Kampen i Herning fløjtes i gang klokken 18.00.